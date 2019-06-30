وتعادل بنين للمباراة الثانية على التوالي امام غينيا بيساو بدون اهداف ليرفع رضيده الى نقطتين.
وقال دوساييه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "البطولة صعبة جدا بالنسبة لنا وهنحاول بذل قصارى جهدنا في المباريات القادمة، لم اتوقع سير المباراة وكنا مرتبين ومنظمين ولكنهم تفوقوا علينا بدنيا وفقدنا ميزة اللعب الجماعي وواجهنا بعض الصعوبات وكانوا واثقين في أنفسهم جدا."
وتابع قائلا: "اخر ربع ساعة المباراة تحولت لصراع بدني، وحاولنا الابقاء قدر المستطاع في اللقاء رغم ارهاق لاعبينا، حقيقة نحن لم نفز وسنحاول في المباراة القادمة امام الكاميرون."
واختتم تصريحاته قائلا: "لا يوجد وقت كافي للاعداد للمباراة القادمة وعلينا ان نعيد لياقة اللاعبين من خلال الاستشفاء لانها ستكون مباراة صعبة امام الكاميرون حامل اللقب."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بنين: مباراة غينيا بيساو تحولت إلى صراع بدني وليس لقاء كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.