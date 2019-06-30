مدرب بنين: مباراة غينيا بيساو تحولت إلى صراع بدني وليس لقاء كرة قدم

أكد ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين أن المجموعة السادسة صعبة للغية لكن الفريق سيحاول بذل قصارى جهده لتحقيق افضل نتائج ممكنة.

وتعادل بنين للمباراة الثانية على التوالي امام غينيا بيساو بدون اهداف ليرفع رضيده الى نقطتين.

وقال دوساييه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "البطولة صعبة جدا بالنسبة لنا وهنحاول بذل قصارى جهدنا في المباريات القادمة، لم اتوقع سير المباراة وكنا مرتبين ومنظمين ولكنهم تفوقوا علينا بدنيا وفقدنا ميزة اللعب الجماعي وواجهنا بعض الصعوبات وكانوا واثقين في أنفسهم جدا."

وتابع قائلا: "اخر ربع ساعة المباراة تحولت لصراع بدني، وحاولنا الابقاء قدر المستطاع في اللقاء رغم ارهاق لاعبينا، حقيقة نحن لم نفز وسنحاول في المباراة القادمة امام الكاميرون."

واختتم تصريحاته قائلا: "لا يوجد وقت كافي للاعداد للمباراة القادمة وعلينا ان نعيد لياقة اللاعبين من خلال الاستشفاء لانها ستكون مباراة صعبة امام الكاميرون حامل اللقب."

