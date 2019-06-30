وقال المسمارى - فى مؤتمر صحفى - إن الضربات الجوية التى ينفذها الطيران الليبى مستمرة، موضحا أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية فى غريان ومحيط طرابل، وكشف أن القوات كبدت المليشيات الإرهابية خسائر كبيرة فى منطقتى عين زارة ووادى الربيع جنوب شرقى العاصمة طرابلس، موضحا أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين فى غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالى المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابى الجيش فى مستشفيات غريان.
كما كشف عن وثائق وأدلة تؤكد الوجود والدعم التركى والقطرى للمليشيات الإرهابية فى طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبى لن يتهاون مع هذا التدخل التركى والقطري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى: لن نسمح بوجود أى مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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