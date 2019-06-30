أوروجواي ضد بيرو.. الحارس البيروفى أفضل لاعب فى المباراة

حصل الحارس البيروفي جاليس، على جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي أمام بيرو، والتى انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين المنتخبين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أرينا بيرنامبوكو"، فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا فى البرازيل، لينجج فى التأهل إلى دور نصف النهائى للبطولة.
وتمكن حارس منتخب بيرو من التصدي لركلة الجزاء الأولى لـ لويس سواريز مهاجم الأوروجواي، والتي كانت سبباً في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كوبا أمريكا.
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