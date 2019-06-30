بيكيتى سيلفا أفضل لاعب فى مباراة بنين ضد غينيا بيساو بأمم أفريقيا 2019

حصد بيكيتي سيلفا، لاعب منتخب غينيا بيساو، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد بنين التي أقيمت منذ قليل وانتهت بالتعادل السلبي.

وحسم التعادل السلبي مباراة بنين ضد غينيا بيساو التى جمعتهما مساء السبت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقررت اللجنة المنظمة منح اللاعب الجائزة وهو الذى يلعب في مركز الجناح الأيسر لمنتخب غينيا بيساو.