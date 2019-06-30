بيكيتى سيلفا أفضل لاعب فى مباراة بنين ضد غينيا بيساو بأمم أفريقيا 2019

وحسم التعادل السلبي مباراة بنين ضد غينيا بيساو التى جمعتهما مساء السبت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وقررت اللجنة المنظمة منح اللاعب الجائزة وهو الذى يلعب في مركز الجناح الأيسر لمنتخب غينيا بيساو.
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