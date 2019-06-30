ترتيب المجموعة السادسة بعد مباريات السبت فى أمم أفريقيا 2019

كما حسم التعادل السلبي مباراة بنين ضد غينيا بيساو التى جمعتهما مساء السبت فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
بهذه النتيجة تصل بنين للنقطة الثانية لها فى المجموعة السادسة فى المركز الثاني بالتساوى مع غانا، فى المقابل تحتل غينيا بيساو الترتيب الأخير بدون رصيد من النقاط.
ومن المقرر أن تحسم الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات مصر المجموعة السادسة التى تتصدرها الكاميرون برصيد 4 نقاط.
الكاميرون 4، بنين 2 ، غانا 2 غينيا بيساو 1
ولم ينجح منتخب بنين فى تحقيق الفوز الأول فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، حيث شارك منتخب بنين فى ثلاث مناسبات سابقة بالمسابقة القارية أعوام 2004 و2008 و2010، تعادل فى مباراتين وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 4 أهداف واهتزت شباكه 20 مرة.
ولا يسجل التاريخ أى إنجازات تذكر لمنتخب بنين، سوى أنه تمكن من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 3 مرات فقط، ولم يتمكن الفريق من تخطى دور المجموعات فى المشاركات الثلاث،وتمكن من تحقيق تعادل وحيد أمام موزمبيق فى 2010، وتلقى الهزيمة فى جميع مبارياته الأخرى.
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