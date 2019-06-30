بيان من قوى الحرية والتغيير بشأن مليونية الأحد

أصدرت قوى الحرية والتغيير في السودان بيانا بشأن المسيرات المليونية المزمع انطلاقها بشوارع عدد من المدن السودانية غدا الأحد.

وحددت قوى الحرية والتغيير في بيان، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، مسارات المليونية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان ومدينة بحري.

مسارات مدينة ام درمان

ستكون مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية يوم غدٍ الأحد 30 يونيو في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت الثورة في مدينة ام درمان :

- نقطة تجمع سراج احياء (الفتيحاب والشقلة والمهندسين والصالحةوالريف الجنوبي والعودة ) عبر المهندسين شرقاً ثم الى شارع الأربعين حتى محطة عابدين ثم الى منزل الشهيدين محمود الأمير وخاطر حسين بالعباسية شرق وغرب .

- نقطة تجمع ودالبشير تضم احياء ( امتداد بيت المال والدوحة وامبدة) عبر بشارع العرضه ومنه الى شارع الأربعين ثم محطه عابدين التوجه الي منزل الشهيدين محمود الأمير وخاطر حسين بالعباسية .

- نقطة تجمع سوق ليبيا الصهريج ( يضم احياء دار السلام و القرية والريف الغربي وامبدة غرب ) التوجه شمالاً الي تقاطع افراح شوشو منزل الشهيد عبدالعظيم .

- نقطة تجمع سوق أمدرمان البوسطه والشهداء يضم احياء (ام درمان القديمة) ومروراً بحوش الخليفه ثم شارع الأربعين ومحطة عابدين التوجه الى منزل الشهيدين محمود الأمير وخاطر حسين .

- نقطة تجمع محطة الرومي يضم احياء (الثورات وكرري والريف الشمالي) ثم التوجه شرقاً لمنزل الشهيد الفاتح النمير بالثامنة .