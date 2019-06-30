مؤلف GOT يحطم آمال جمهوره بتصريحات صادمة.. تعرف عليها

وفى تصريحات جديدة لمؤلف GOT، نقلتها صحيفة فاريتى، بدأ مارتن حديثة بالوصية التى طالبه وكيله بها، وهى قراءه رواية Adventures in the Screen Trade للروائى وليام جولدمان، والتى قال فيها جولدمان فى نهايتها "لا أحد يعرف أى شيء"، وهى الرسالة التى أشار اليها مارتن لجمهوره بها بأنه لا يرجح ان تكون رواياته القادمة بنفس قوة رواية الجليد والنار.
وأشاد مارتن فى الحلقة التى ظهر فيها مع الناقد السينمائى ليونارد مالتين فى سينما جان كوكتو، بمسلسل Game of thrones، الذى نجح فى تحقيق شعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم، مشيراً للنجاح الكبير الذى نجح المسلسل فى تحقيقه وهو تسميه الأطفال الجدد بأسماء بعض الممثلين فى العمل، وهو يعد أكبر النجاحات.
وبالرغم من وجود خمسة عروض قيد التنفيذ داخل شبكة HBO يقوم مارتن بالإشراف عليها، إلا أن تصريحاته التى أبدي بها بعدم إصدار رواية على نفس مستوى "الجليد والنار" فى المستقبل وستكون كل عمليات الانتاج القادمة أقل من مستوى GOT.
وهاجم مارتن فى تصريحاته التى نقلتها الصحيفة، منصات السوشيال ميديا واصفاً اياه بالسموم التى تبث فى عقول المثقفين.
وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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