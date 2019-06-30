وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت: "تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين في الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".
وأضافت خلية الإعلام الأمني أن هذه العملية "جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أي محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية".
وتعتبر المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق الأكثر هشاشة أمام عمليات تنفذها الخلايا المتبقية من تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذي يحاول عناصره عبورها في كلا الاتجاهين من حين إلى الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تعلن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.