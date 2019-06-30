انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري المعارض

انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مساء السبت، زعيم حزب حركة العدالة والبناء السوري، أنس العبدة، رئيسا جديدا له.

وانتخب العبدة، المرشح الوحيد لرئاسة الائتلاف والذي سبق أن ترأسه منذ 5 مارس 2016 حتى 6 مايو 2017، بحصوله على أصوات 75 عضوا من أصل 82 يشكلون الهيئة العامة لهذه المؤسسة المعارضة ويحق لهم التصويت.

وجرى انتخاب العبدة خلال اجتماعات الهيئة العامة الـ 46 للائتلاف السوري المعارض في مدينة اسطنبول التركية.

وجاء العبدة خلفا للرئيس السابق عبد الرحمن مصطفى، الذي انتهت مهامه قبل شهرين، ولكن الانتخابات أجلت في اجتماعات الهيئة العامة السابقة، بسبب التطورات الحاصلة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف عبد الرحمن مصطفى رئيسا "للحكومة السورية المؤقتة"، المدعومة تركيا، بـ 54 صوتا خلفا لجواد أبو حطب.

كما جرى انتخاب عبد الباسط عبد اللطيف أمينا عاما للائتلاف، خلفا للأمين العام السابق نذير الحكيم، بحصوله على 75 صوتا، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس كل من ديما موسى بـ 54 صوتا عن المقعد النسائي، وعبد الحكيم بشار بـ 67 صوتا عن المجلس الكردي، وعقاب يحيى بـ 68 صوتا.