الكويت تريد إغلاق ملف مواطنيها المفقودين وكشف مصيرهم

وأعرب الوزير خلال استقباله ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عن تقدیره للجھود المبذولة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، في سعیھا لإنجاز مسؤولیاتھا لإغلاق ملف ھذه القضیة.
وقال الصباح إن بعثة الأمم المتحدة في العراق (یونامي)، تبذل جھودا لـ "مساعدة حكومة وشعب العراق في ھذه المرحلة الھامة والرامیة إلى بناء مستقبل واعد، بدءا من تھیئة الظروف المواتیة لتحقیق الأمن والاستقرار فيه، مرورا بتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة والأساسیة للشعب العراقي، وصولا إلى تھیئة الأرضیة المناسبة للتعافي وتحقیق التنمیة المستدامة وإعادة الإعمار".
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