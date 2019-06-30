استهداف مواقع مراقبة للجيش التركى بقذائف مورتر فى إدلب السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن أحد مواقع المراقبة التابعة لها فى منطقة إدلب بشمال سوريا تعرض لهجوم بقذائف مورتر من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية دون سقوط إصابات.

وأضافت الوزارة أن ممثلا لروسيا فى المنطقة "تدخل على الفور" لوقف الهجمات لكنها حذرت من أنها أتمت الاستعدادات "للقيام بالرد اللازم" إذا استمرت الهجمات.

ووقعت هجمات مماثلة على مراكز مراقبة تركية بالمنطقة فى الآونة الأخيرة. وقُتل جندى تركى وأصيب ثلاثة آخرون فى هجوم يوم الخميس اعتبرته الوزارة متعمدا.

وشاركت روسيا وتركيا فى رعاية اتفاق لوقف التصعيد فى المنطقة منذ العام الماضي. وتدعم موسكو الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الأهلية بينما دأبت أنقرة على دعم معارضى الأسد.

وتعثر الاتفاق فى الأشهر الأخيرة، مما أجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار. وإدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة فى الحرب الأهلية المستمرة منذ ثمانى سنوات.

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وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق اليوم السبت إنه ناقش الهجمات على مراكز المراقبة التركية فى محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان.

وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى فى القمة "نأمل ألا تحدث هذه الهجمات بعد الآن. ثمة هدوء فى الوقت الحالي. لا نريدها مطلقا، يجب ألا تحدث مرة أخرى. لقد ناقشنا الأمر".

وأضاف "وجود مراكز المراقبة يهدف إلى حماية إدلب والمنطقة. سندافع عن حساسيتنا فى هذا حتى النهاية".