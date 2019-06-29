الشرطة السويسرية تطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق معارضين من الكاميرون

أطلقت الشرطة السويسرية ، اليوم السبت ، الغازات المسيلة للدموع لتفريق مسيرة من عناصر المعارضة الكاميرونية المناهضة للرئيس بول بيا والتي حاولت الاقتراب من المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن نحو 250 شخصا من مواطني الكاميرون المقيمين في أوروبا شاركوا في هذه المسيرة المعارضة في مدينة جنيف والتي حاولت اختراق صفوف الشرطة لاقتحام فندق انتركونتنيتتال الواقع قرب المقر الأوروبي للمنظمة الدولية.
وصرح متحدث باسم الشرطة السويسرية بأن المشاركين في المسيرة تأثروا من الغازات المسيلة للدموع ، دون وقوع اصابات أو اجراء عمليات اعتقال ضدهم.
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