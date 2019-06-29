قوات حفتر تتصدى هجوماً حوثياً بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" إن القوات المسلحة الليبية التبعة للمشير خليفة حفتر، صدت هجوما للميليشيات الحوثية بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس.
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