البرهان: سنصل إلى اتّفاقٍ سريعٍ مع "الحرية والتغيير" والقوى السياسية

أَكّدَ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أنّهم سَيتفاوضون مع الجميع من أجل بناء السودان الجديد، وشَدّدَ على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة مُنتخبة يَرضَى عنها الشعب السوداني.

وقال لدى مُخاطبته مهرجان شباب البناء بمحلية أم بدة الحارة (19) اليوم (السبت)، إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية الأخرى سيعملون من أجل الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه ليس هنالك إقصاء لأحد وأن المجلس يقف إلى جانب الذين قادوا الثورة من أجل التغيير.

وقال رئيس المجلس العسكري، إنّهم يتطلّعون لبناء السودان الجديد الذي تَسُوده قيم الحُرية والسّلام والعَدالة والمُساواة، وأضاف بأنّ أهل الهامش من دارفور وجنوب كردفان ومُواطني الأطراف هم أهل ثورة ديسمبر المجيدة الحقيقيين وأصحاب القضية، وهم من عانوا من ويلات السودان القديم في الحرب والنزوح ومظاهر الاستعلاء العرقي، وأشاد بتضحياتهم من أجل الثورة. وترحّم على شهداء الثورة وكل شهداء الحروب الإقصائية التي اندلعت في السودان.

وتابع: نُريد سُوداناً جديداً يعترف فيه الجميع بأخطائهم، يَعترف فيه المؤتمر الوطني بأخطائه في حَق الشّعب السُّوداني، والأحزاب الأُخرى أيضاً تعترف بأخطائها، سُوداناً لا وُجود فيه للجلابي أو أحزاب تنظر للناس نظرةً نمطيةً أو على أساسٍ طبقي، وسنكمل مُشوار الثورة مَعكم وليس مع الأحزاب التي تَدّعي تمثيل أهل الهامش وتتاجر بدمائهم”.

وأكد أنّهم سيبسطون خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه النّظيفة لكل أهل الهامش وسُكّان أطراف المُدن، وقال إنّها أبسط حُقُوقهم التي يجب أن تُوفّـــــر لهم.