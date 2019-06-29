نائب رئيس المجلس العسكري يتوعد تجار العملة والجشعين بالحسم

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، أن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير غداً (الأحد)، ستجد الحماية من المجلس العسكري الانتقالي، وأكد أن المجلس ليس ضد السلمية، لكنه ضد المندسين والمخربين، وعبر عن أمله في تكوين حكومة من الكفاءات والمستقلين ترضي كل الشعب السوداني، وأعلن جاهزيتهم لذلك.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري، لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة حي النصر بمحلية جبل أولياء اليوم (السبت)، أن المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين المواطنين وليس لمضايقتهم، ودعا شباب المنطقة إلى الانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن.

ووصف الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، وتوعد تجار العملة وجشع التجار بالحسم، ووجه ولاية الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين، ووعد بتقديم واستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو. وأكد أن الاهتمام بمعاش الناس يأتي أولوية للمجلس العسكري.

من جانبه، تعهد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون، ببسط الأمن والاستقرار بالولاية. ووعد بتخطيط كل المناطق العشوائية وتنظيم القرى بالمحلية، ودعا المواطنين للاستمرار في دفع رسوم العوائد التي كانت تدفع خلال الفترة الماضية، وقال إنه سيتم تقديم الخدمات والتنمية من هذه الرسوم بالمحلية.