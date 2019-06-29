الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كاف يوافق على تمديد الموسم الرياضي في السودان حتى السابع من يوليو المقبل

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” عن موافقته رسميًا على تمديد الموسم الرياضي في السودان حتى السابع من يوليو المقبل.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الاتحاد السوداني لكرة القدم تلقى إخطارًا من”كاف” اليوم”السبت” يؤكّد فيه الموافقة على تمديد الموسم بعد أنّ كان مقرّرًا أنّ ينتهي غدًا”الأحد”.

وطالب”كاف” من الاتحاد السوداني لكرة القدم تسمية الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية في موعد أقصاها السابع من يوليو.

Advertisements

وكان اتحاد الكرة السوداني قد أعلن مؤخرًا استئناف النشاط الرياضي بعودة منافسة النخبة والتحدي بعد توقف دام لشهرين بعد الأحداث التي سادت في البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في أبريل الماضي.

ويتصدّر المريخ الخرطوم دوري النخبة برصيد”12″ نقطة، فيما يجئ الهلال الخرطوم في المركز الثاني برصيد”10″ نقاط.

باج نيوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يوافق على تمديد الموسم الرياضي في السودان حتى السابع من يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا