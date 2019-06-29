- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” عن موافقته رسميًا على تمديد الموسم الرياضي في السودان حتى السابع من يوليو المقبل.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الاتحاد السوداني لكرة القدم تلقى إخطارًا من”كاف” اليوم”السبت” يؤكّد فيه الموافقة على تمديد الموسم بعد أنّ كان مقرّرًا أنّ ينتهي غدًا”الأحد”.
وطالب”كاف” من الاتحاد السوداني لكرة القدم تسمية الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية في موعد أقصاها السابع من يوليو.
وكان اتحاد الكرة السوداني قد أعلن مؤخرًا استئناف النشاط الرياضي بعودة منافسة النخبة والتحدي بعد توقف دام لشهرين بعد الأحداث التي سادت في البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في أبريل الماضي.
ويتصدّر المريخ الخرطوم دوري النخبة برصيد”12″ نقطة، فيما يجئ الهلال الخرطوم في المركز الثاني برصيد”10″ نقاط.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يوافق على تمديد الموسم الرياضي في السودان حتى السابع من يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.