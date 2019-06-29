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قوات نظامية تمنع مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يونيو-2019

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قوات نظامية تمنع مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين

اقتحمت قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري مقر تجمع المهنيين ومنعت قيام المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً له السابعة من مساء اليوم ٢٩ يونيو، واستنكر التجمع المسلك ووصفه بالقمعي .

 

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وقال في بيانه على صفحة بالفيس بوك أنه يعكس مدى رهبة المجلس من تواصل التجمع مع جماهير شعبنا الصامدة، وجنوحه للتضييق وكبت الحريات، كما نحمله مسؤولية سلامة كل أعضاء تجمع المهنيين والصحفيين الذين كانوا بالمقر.

 

وأكد التجمع المضي قدما في طريق الثورة بثبات، وأنّ مليونية ٣٠ يونيو ستكون رداً قوياً على هذا السلوك .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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