قدمت قناة العربية ترويجا للفيلم الوثائقي بعنوان (البشير الساعات الاخيرة) الذي انتجته ليواكب الثلاثين من يونيو وعرفته بانه (فيلم درامي وثائقي أنتجته العربية تعود فيه للساعات الأخيرة التي أمضاها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الحكم). وذكرت القناة عبر اعلانها عن الفيلم (حصلت العربية عن تسريبات من داخل القصر الرئاسي عن تفاصيل وخبايا الساعات الاخيرة ) موضحة بان الفيلم يرصد كيف غير البشير نمطه المعتاد بشكل جزري في الساعات ال15عشرة التي سبقت تنحيته. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تسريبات من داخل القصر الرئاسي عن تفاصيل ومعلومات الساعات الاخيرة للمخلوع قبل تنحيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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