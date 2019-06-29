حملات تفتيشية للأسواق بالأبيض لمنع تهريب السلع

كشف الضابط الإداري محمود بكري رئيس وحدة النظام العام بمحلية شيكان بشمال كردفان عن انطلاق حملة تفتيشية للأسواق والتي استهدفت عدداً من أسواق المحلية.

وقال في تصريح بحسب (سونا) إن الحملة تركز على المخابز العاملة بالمحلية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالدقيق المدعوم للخبز، مشيراً إلى أن إدارته نفذت العديد من الحملات التي أسفرت عن ضبط بيع خبز مدعوم في السوق الأسود بالإضافة إلى ضبط دقيق مدعوم وإبادة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك التالفة، لافتاً إلى فتح بلاغات تجاه المخالفين لبيع الخبز المدعوم، مؤكداً الاستمرار في محاربة هذه الظاهرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)