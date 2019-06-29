على خلفية عدد من الأغنيات الوطنية السودانية بعثت الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية المقيمة بالولايات المتحدة أميرة على الجنوبية – بعثت برسالة على يوتيوب تحث عبرها السودانيين بالداخل والخارج للمشاركة في مليونية 30 يونيو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وشنت أميرة التي كانت تبكي خلال تسجيلها المصور – شنت هجوماً عنيفاً على عدد من الناشطين السياسيين الذين شاركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الثورة السودانية قبل سقوط المخلوع البشير مشيرة إلى مواقفهم الأخيرة حيث ذكرت الناشطة تراجي مصطفى والشقيقين أولاد الضي مطالبة بالوقوف خلف الثوار ودعمهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أميرة الجنوبية تغالب دموعها وهي تشن هجوماً عنيفاً على تراجي مصطفى و(أولاد الضي) عشية مليونية 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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