بالفيديو : أميرة الجنوبية تغالب دموعها وهي تشن هجوماً عنيفاً على تراجي مصطفى و(أولاد الضي) عشية مليونية 30 يونيو

على خلفية عدد من الأغنيات الوطنية السودانية بعثت الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية المقيمة بالولايات المتحدة أميرة على الجنوبية – بعثت برسالة على يوتيوب تحث عبرها السودانيين بالداخل والخارج للمشاركة في مليونية 30 يونيو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وشنت أميرة التي كانت تبكي خلال تسجيلها المصور – شنت هجوماً عنيفاً على عدد من الناشطين السياسيين الذين شاركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الثورة السودانية قبل سقوط المخلوع البشير مشيرة إلى مواقفهم الأخيرة حيث ذكرت الناشطة تراجي مصطفى والشقيقين أولاد الضي مطالبة بالوقوف خلف الثوار ودعمهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)