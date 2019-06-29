“العدل والمساواة”: الاجتماع مع “حميدتي” ناقش الدخول في مُفاوضات سياسية شاملة

أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، أنّ اجتماعها بنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ناقش الدُّخول في مُفاوضَاتٍ سياسيةٍ شَاملة بمُشاركة أطراف النزاع المُسلّح كَافّة لوضع نهاية للاقتتال والاحتراب والانتقال إلى مرحلة السَّلام والاستقرار في السُّودان.

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وأوضح أمين التفاوُض والسَّلام في العدل والمساواة أحمد محمد تقد لسان في بيانٍ صحفي بحسب (الصيحة) ، أنّ اللقاء تمّ بدعوةٍ وتَرتيبٍ من الرئيس التشادي إدريس ديبي، للجمع بين وفد حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي بنائب رئيس المجلس العسكري في إنجمينا، وقال تُقد إنّ اللقاء اتّسم بالشفافية والوضوح والصراحة.

وبَحَثَ الوفدان الوضع السِّياسي الراهن السُّوداني وفُرص وقف الحرب وتحقيق السلام والعبور بالسودان إلى بَــــر الأمَان، وأشَارَ إلى تَرحيب وَفد الحركتين بقرار إطـــــلاق سراح أَسرى الحَرَكَات كَافّة، وأعلن تقد استعداد “العدل والمساواة” و”تحرير السودان” للتّعاوُن والعمل مع اللجنة العَسكرية وبقية أطراف الأزمة السُّودانية في البحث عن سَلامٍ شَاملٍ يُخاطب جُـــــذُور الأزمة ويُعَـــــالج الإفرازات النّاجمة عن الصراع في مناطق النزاع المُسلّح كَافّة بالسودان.

وأكّد تُقد أنّ الوفدين أمّنَا على أهمية استئناف العملية السّلميّة في المُستقبل القَريب، وجَدّدا إعلان وقف العَدَائيّات لخلق المناخ المُعافي والبيئة المُهيأة للعملية السّلمية والدُّخول في مُفاوضاتٍ سياسيةٍ شاملةٍ بمُشاركة أطراف النِّزاع المُسَلّح كَافّة لوضع نهاية للاقتتال والاحتراب والانتقال إلى مرحلة السَّلام والاستقرار في السُّودان، وأوضح أمين التفاوُض والسَّلام، أنّ وفد الحركة ضَـــــمّ كلاً من د. الطاهر الفكي ومحجوب حسين وسيد شريف جار النبي بجانبه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)