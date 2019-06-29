أوضح البروفسيور حسن مكي المتخصص في القضايا الأفريقية أن المجلس العسكري أصبح يمارس سلطات وصلاحيات أكثر من صلاحيات البشير حيث وصفها بالصلاحيات المطلقة ، مضيفاً بأنها ليست سلطات حكومة انتقالية لأنها سلطات ممنوحة للناخب السوداني مشيراً إلى دستور 2005م.

وانتقد مكي ابتعاد المجلس العسكري عن المحور القطري حيث قال:(لا اعتقد وجودنا في قطر ينسخ وجودنا في مصر والسعودية) مضيفاً بقوله

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :وصف ابتعاده عن قطر بعدم الخبرة .. البروفيسور حسن مكي : العسكري يمارس سلطات مطلقة أكثر من البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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