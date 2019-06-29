الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

خبير للتزييف يكشف ثغرة خطيرة في الورقة فئة المائتي جنيه

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-يونيو-2019

7 مشاهدة

خبير للتزييف يكشف ثغرة خطيرة في الورقة فئة المائتي جنيه

Advertisements

حذر اختصاصي التزييف والتزوير السابق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء (م) معتصم عبد الرحمن الكجم من خطورة انتشار ماكينات التصوير الملونة، وأكد أنها من أكثر وسائل تزييف العملة، كاشفاً في ذات الأثناء عن ثغرة خطيرة تتمثل في ضعف العلامات التأمينية لفئة المائتي جنيه، مما يسهل تزييفها.

وقال الخبير بحسب (الإنتباهة)، يجب مراجعة العلامات التأمينية والاهتمام باستيراد أوراق الطباعة ذات المواصفات العالية عبر مختصين، وجزم أن تزييف العملة يعتبر مدخلاً لجريمة غسل الأموال مطالباً بمحاربة الانفلات في بيع العملة في السوق علناً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير للتزييف يكشف ثغرة خطيرة في الورقة فئة المائتي جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا