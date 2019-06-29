خبير للتزييف يكشف ثغرة خطيرة في الورقة فئة المائتي جنيه

التاريخ: 29-يونيو-2019
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حذر اختصاصي التزييف والتزوير السابق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء (م) معتصم عبد الرحمن الكجم من خطورة انتشار ماكينات التصوير الملونة، وأكد أنها من أكثر وسائل تزييف العملة، كاشفاً في ذات الأثناء عن ثغرة خطيرة تتمثل في ضعف العلامات التأمينية لفئة المائتي جنيه، مما يسهل تزييفها.
وقال الخبير بحسب (الإنتباهة)، يجب مراجعة العلامات التأمينية والاهتمام باستيراد أوراق الطباعة ذات المواصفات العالية عبر مختصين، وجزم أن تزييف العملة يعتبر مدخلاً لجريمة غسل الأموال مطالباً بمحاربة الانفلات في بيع العملة في السوق علناً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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