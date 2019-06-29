اتصالات بين قوى التغيير وأحزاب شاركت النظام البائد

التاريخ: 29-يونيو-2019
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تلقت قوى الحرية والتغيير استشارات ونصائح من شخصيات بارزة نصحتها بضرورة التوافق مع بقية الأحزاب غير المنضوية تحت لوائها، في ذات الأثناء التي شرعت فيها قوى التغيير في اتصالات مكثفة مع الأحزاب الأخرى لإشراكها في المجلس التشريعي ضمن نسبة الـ67%.
ونقل مصدر بحسب صحيفة (الإنتباهة) أن قوى التغيير تلقت نصائح بضرورة عدم إقصاء أي حزب من المشاركة في التشريعي ، وأوضح المصدر أن قوى التغيير أجرت مشاورات مع بعض الكتل السياسية على رأسها كتلة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين والكتلة التي يترأسها التيجاني السيسي وموسى محمد أحمد، وأشار إلى أنهم سيلتقون رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، ولم ينف المصدر أو يؤكد وجود اتصال مع كتلة المؤتمر الشعبي.
وذكر المصدر أن هناك لقاءً مرتقباً بين البرهان وقوى التغيير سيتناول التباحث حول استبقاء هذه النسبة المتفق عليها سابقاً شريطة إشراك القوى الأخرى دون إقصاء.
وأكد المصدر أنه في حال التوافق على هذه التفاهمات فإن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء سيكون د. التيجاني السيسي نسبة لما يتمتع به من خبرة سياسية وتنفيذية وكذلك علاقات متميزة مع المجتمع الدولي. وقال المصدر إنه بهذا الإجراء ستحل أكبر العقبات للتوافق على تكوين حكومة انتقالية، والاتفاق على نسب التمثيل في المجلس السيادي والصلاحيات التي تحكم إدارة الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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