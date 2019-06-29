الخليج 365:

أن طهران ستتجاوز قريبا الحد المسموح من اليورانيوم وفق الاتفاق النووي بعد “عدم تلبية نتائج اجتماع فيينا لمطالب طهران”.

ومصدر مطلع قوله إن قرار إيران تجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب، جاء بعد فشل باقي الموقعين على الاتفاق النووي في تلبية مطالب إيران الخاصة بحماية نفسها من العقوبات الأمريكية.

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وكان مبعوث إيران لاجتماع فيينا قال، يوم الجمعة، إن البلدان الأوروبية لم يكن في جعبتها الكثير لتقدمه في المحادثات التي كانت تهدف إلى إقناع طهران بالتراجع عن نيتها في تجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب.

وختم المصدر بالقول إنه في حال تلبية أوروبا لمطالب إيران ضمن الاتفاق النووي، في المجال البنكي والنفطي، فإن إيران مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها تقليص الالتزامات التي جاءت في إطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي.

المصدر: وكالات