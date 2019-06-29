العسكري يخصص مبلغ (100) ألف جنيه للعمد المشاركين في لقاءاته مع الإدارات الأهلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خصص ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺒﻠﻎ 100 ألف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ 15 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻦ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ. وحسب صحيفة الجريدة ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺑﺒﺮﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﺑﺢ 61 ناقة وبين 10 – 20 ﺧﺮﻭﻓﺎً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍلإﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، والتي استمرت لأكثر من 3 ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 10 ﺁﻻﻑ ﻣﺸﺎﺭك. المادة السابقة استعدادات الصحة الاتحادية لأى طوارئ تحدث في مليونية 30 يونيو المقالة القادمة قطر تهاجم الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

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