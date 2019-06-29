البرهان: الجيش والدعم السريع يديران الاقتصاد بأموالهما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تنوير لرؤساء تحرير الصحف أمس، أنهم وجدوا خراباً شديداً في الاقتصاد، وإن البلاد كانت في طريقها للانهيار، وأضاف: “الجيش والدعم السريع” بأموالهم يديرون الاقتصاد الآن، وتابع حسب صحيفة السوداني: “حتى أموال البترول تذهب للخارج لتسديد قروض لبنك التجارة التفضيلية”.

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