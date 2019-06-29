الاتحاد الأوربي يرهن تطبيع العلاقات مع السودان بتشكيل حكومة إنتقالية مدنية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جددت المتحدثة الرسمية للاتحاد الأوربي مايا كوتسيانشيتش، بأن الضمان الوحيد لتطبيع العلاقات مع السودان مرهون بتشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
وقالت كوتسيانشيتش في بيان حول الوضع في الخليج 365 السبت على الرغم من أشهر الاحتجاج السلمي ، فإن طموح الشعب السوداني نحو انتقال بقيادة مدنية ما زال لم يتحقق”.
ونوهت إلى أن حق السودانيين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم في 30 يونيو ، أو في أي تاريخ آخر ، هو المفتاح لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوربي.
وأكدت أنه من واجب المجلس العسكري الانتقالي ضمان سلامة الجميع في السودان والامتناع عن أي استخدام للعنف ضد المحتجين.
وأعلنت كوتسيانشيتش دعم الاتحاد الأوربي الكامل للوساطة الجارية من قبل الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وطالبت المجلس العسكرى بمواصلة المفاوضات بحسن نية والاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ونوهت إلى أن أي عمل أحادي يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار الوضع ويتعارض مع تطلعات الشعب السوداني المشروعة نحو السلام والمصالحة.
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