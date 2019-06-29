قوى الحرية والتغيير تحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي ضحايا او أحداث غدًا الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، المجلس العسكري الانتقالي بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية مواكب مليونية 30 يونيو المقررة إنطلاقها عند الساعة الواحدة ظهرًا غدًا الاحد .

وأكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء السبت على تمسكها في الخروج في مليونية 30 يونيو وحقها المشروع في التظاهر السلمي .

وحملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي ضحايا او أحداث غدًا الاحد في الوقت الذي أكد المجلس حمايته للتظاهرات السلمية وأنه ليس ضد السلمية ولكنه ضد المندسين والمخربين، معربا عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

وأشارت قوى الحرية والتغيير الى ان الاجتماع مع الوسيط الأفريقي ما زال منعقدا مؤكدًة على ان الوثيقة الأفريقية بشأن الحل في السودان جيدة إذا تم الأخذ بالشروط .