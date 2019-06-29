عاجل: قوات الأمن تقتحم مقر عقد المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير

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الخليج 365:
أفادت قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل، أن قوات الأمن أقتحمت مقر عقد المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير .
وفي وقت سابق، بدأ المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير في منطقة بري في العاصمة الخرطوم، قبيل الخروج في مواكب مليونية 30 يونيو غدًا الاحد في عدة مدن سودانية .
وحتى الان لا يوجد أي تعليق رسمي من السلطات بشأن إقتحام مقرعقد المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير .
وأكدت قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي على تمسكها في الخروج في مليونية 30 يونيو وحقها المشروع في التظاهر السلمي .
وطالبت قوى الحرية والتغيير ، المجلس العسكري الانتقالي بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية مواكب مليونية 30 يونيو المقررة إنطلاقها غدًا الاحد .
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