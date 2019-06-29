عاجل: قوات الأمن تقتحم مقر عقد المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير

الخليج 365:

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل، أن قوات الأمن أقتحمت مقر عقد المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير .

وفي وقت سابق، بدأ المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير في منطقة بري في العاصمة الخرطوم، قبيل الخروج في مواكب مليونية 30 يونيو غدًا الاحد في عدة مدن سودانية .

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وحتى الان لا يوجد أي تعليق رسمي من السلطات بشأن إقتحام مقرعقد المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير .

وأكدت قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي على تمسكها في الخروج في مليونية 30 يونيو وحقها المشروع في التظاهر السلمي .

وطالبت قوى الحرية والتغيير ، المجلس العسكري الانتقالي بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية مواكب مليونية 30 يونيو المقررة إنطلاقها غدًا الاحد .