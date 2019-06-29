وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يستقبل المبعوث الأمريكي للسودان

إستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث اليوم في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بجدة. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق، والسبل لدعم أمنه وإستقراره. وأكد أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تقف إلى جانب الأشقاء السودانيين، وأنها لن تدخر وسعًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم، لضمان أمن السودان والمحافظة على ازدهاره.

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