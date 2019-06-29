هويات الضباط الأتراك تفضح دعم أنقرة لمليشيات طرابلس

كُشف النقاب في ليبيا عن هويات لفريق خبراء عسكريين أتراك، بينهم جنرال رفيع المستوى، يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق .
وأكد مصدر إستخباراتي ليبي لصحيفة "المرصد" المحلية أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز "بيرقدار " التي شنت غارات مكثفة على مواقع الجيش الليبي..
وذكرت الصحيفة الليبية أن عدد هؤلاء الخبراء يبلغ نحو 16 خبيرا تركيا، بينهم جنرال رفيع المستوى هو الفريق "عرفان أوزسيرت"، وشغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية كما شغل منصب المسؤول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب، وتبوأ مناصب في الاستخبارات العسكرية.
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