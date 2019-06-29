زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة فارس الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة "أهل" التابعة لناحية اشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران، على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قوله إن زلزالا بقوة 4 درجات ريختر على عمق 12 كم من سطح الأرض ضرب هذه المنطقة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.
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