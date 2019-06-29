مبعوث الاتحاد الأفريقي يطالب الأطراف في السودان بتجنب التصعيد

طالب مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، محمد الحسن لبات، جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد عن ما يعكر صفو العلاقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم مقترحا معتدلا لطرفي الأزمة في السودان.

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