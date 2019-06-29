أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" عن إصابة واعتقال عدد من المتظاهرين إثر تفريق قوات الأمن العراقية مظاهرات في البصرة تطالب بتحسين مستوى الخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة واعتقال عدد من المتظاهرين في مسيرة تطالب بتحسين مستوى الخدمات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.