المبعوث الأممي إلى ليبيا: تسلمنا مبادرة سياسية من حفتر

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن البعثة تسلمت مبادرة سياسية من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال سلامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم أمس الجمعة، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الايطالي إنتسو موافيرو ميلانيزي وممثلي الدول الست المعنية بالأزمة الليبية، أن المبادرة الجديدة المطروحة ليست الوحيدة في ليبيا، معتبراً أن بدء الحديث عن الحل السياسي الذي كان "من المحرمات" حتى وقت قليل هو أمر مرحب به.

وفيما رأى أنه من الصعب الحديث عن توافر الظروف اللازمة لاجراء انتخابات، لفت المبعوث الدولي إلى قدرة الليبيين اللافتة في ظل هذه الأوضاع ونجاحهم بتنظيم انتخابات محلية في العديد من المدن وهو ما يعتبره أمراً مبشراً.

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وبحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة السبت، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سبل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في هذا البلد.

وكان سلامة قد التقى حفتر يوم السبت الماضي في بنغازي شرق البلاد.

وفيما لم تلفت البعثة عبر صفحتها على فيس بوك عن مغزى اللقاء، أكدت أنه "تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حالياً وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي".