نقطة تاريخية لموريتانيا في كأس أمم أفريقيا

انتزعت موريتانيا أول نقطة لها على الإطلاق وذلك في مشاركتها الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، بتعادلها مع أنغولا سلبا، السبت، على استاد السويس ضمن الجولة الـ2 من منافسات المجموعةالـ5.
وكانت الجولة قد افتتحت الجمعة بتعادل مخيب لتونس مع مالي 1-1.
وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط أمام تونس بنقطتين والتي تتقدم على أنغولا بفارق الأهداف فيما بقيت موريتانيا في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.
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