قوى الحرية والتغيير في السودان، تحذر من أي مندسين في تظاهرات الغد، مطالبة المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب.

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وأشارت في بيان لها اليوم السبت، إلى إن الوثيقة الأفريقية بشأن الحل في السودان جيدة إذا تم الأخذ بالشروط، لكن الاجتماع مع الوسيط الأفريقي ما زال منعقدا.

