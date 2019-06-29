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قوى الحرية والتغيير في السودان تحذر من أي مندسين في تظاهرات الغد

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حذرت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحذر من أي مندسين في تظاهرات الغد، مطالبة المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب.

وأشارت في بيان لها اليوم السبت، إلى إن الوثيقة الأفريقية بشأن الحل في السودان جيدة إذا تم الأخذ بالشروط، لكن الاجتماع مع الوسيط الأفريقي ما زال منعقدا.

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