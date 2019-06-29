ترامب يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح غدا لمدة 15 دقيقة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح، في شبه الجزيرة الكورية، غدا الأحد، وذلك وفقا لجدوله الزمني الرسمي.

ولم يتم إدراج لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، ضمن برنامج الزيارة. ويتضمن برنامج الزيارة، الذي أصدره البيت الأبيض، "زيارة تستغرق 15 دقيقة للمنطقة منزوعة السلاح"، دون إشارة للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي. ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.

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