بعدما أثيرت شائعات عن وفاته.. "النهضة والشاهد" يقودان انقلابًا على " السبسي"

أكد مصدر سياسي مطلع بتونس، أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أجهض محاولة انقلاب حركة النهضة وحكومة يوسف الشاهد على السلطة الحاكمة، بتلويحه فرض حالة الطوارئ من أجل ضبط التداعيات والسيطرة على الوضع الأمني واستقرار البلاد، بعدما أثاروا شائعات مغرضة عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها المستشفى العسكري بالعاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن محاولات حركة النهضة هي جزء من صناعة الخوف التي تحركها بشكل خفي مليشيات إخوانية في محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي بالبلاد، مما استدعى قيام الجيش بضبط الأمور ومنع الانزلاق نحو الفتن والفوضى.

وراجت، ظهر اليوم، في تونس معلومات مؤكدة عن تدهور صحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وسط نفي قاطع من قبل سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة، التي أكدت أنه يتلقى العلاج وبحالة مستقرة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أوروبية وغربية أن السبسي تعرض للاغتيال عن طريق تسميمه بمواد مركبة، وأن تدخلا طبيا ألمانيا حال دون نجاح محاولة اغتياله.