السودان أمام معادلة جديدة.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا شك إن كل فرد في السودان خسر الكثير في حياته في ظل عهد الحركة الإسلامية الذي حكم السودان ثلاثة عقود عجاف، عدا كوادره انغمسوا في الترف الذي وفره لهم نظامهم من خلال منهج الفساد الذي اتبعه، ولا شك أن الجميع ظل يحلم بأن ينتهى هذا العهد وأن لا يعود أبداً، وها قد انتهى بثورة ديسمبر المجيدة ولا يجب أن نسمح بعودته ولا بوصول أي نظام فاسد آخر إلى السلطة. الأمر المفرح هو أن ثورة ديسمبر المجيدة (صفرت المعادلة) وجعلت السودان يقف في نقطة الصفر ويمكن البداية بشكل صحيح، ولكن الأمر المحزن أن المجلس العسكري يصر على أن يواصل مشوار النظام المخلوع، وهو أصلاً يملك نفس العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي يدفعه الآن ليقوم بمحاولات جادة من أجل تغيير المعادلة الصفرية لصالحه مانحاً نفسه حقاً ليس له، وللأسف يجد من يساعده فالبلد مازالت تعج بالعصابات التي أنتجها النظام المخلوع، ونرجو أن لا تقوم الأحزاب والحركات بلعب دور يفشل عملية التغيير ويهزم الثورة أو يعوقها فهي فرصة لن تتكرر. خلال الأيام الماضية إنقسم رأي الحركات المسلحة حول المشهد، بعض منها رأت التعاون أو التواصل مع قوى الحرية والتغيير و أخرى فضلت المجلس العسكري، صاحبة الرأي الأول ترى في المجلس إنه يمثل النظام السابق ويتحمل معه وزر ما حدث من جرائم وهو كلام منطقي، ولكن لا أدري ما هو منطق من اتجهت نحو المجلس، ولكنها في تقديري تخطيء التقدير إن حاولت أن تتعامل مع المجلس العسكري كما كانت تتعامل مع نظامه القديم، و مهما فعلت فهو قطعاً سيسقيها من نفس الكاس الذي سقاها منه النظام المخلوع . ليس مهماً أن تنحاز الحركات المسلحة إلى قوى الحرية والتغيير ويمكنها أن تقف محايدة أو تساهم في دعم رغبة الشعب بطريقة ما، ولكن من المهم جداً أن لا تمنح المجلس العسكري الفرصة ليفاوضها أو يجعلها مطية أو وسيلة لتحقيق مآربه مثل النظام المخلوع. الآن السودان يقف في نقطة الصفر وأمام معادلة جديدة ويجب أن يبدأ الجميع معاً في الطريق الصحيح ودعم خيار الديمقراطية، المجال الآن مفتوح فقط للترتيبات التي تمهد للناس الطريق ليستعد للمرحلة الحقيقية التالية دون لف ودوران من أحد. الآن يجب أن تعود الحركات المسلحة فوراً إلى السودان وتنتظم مع الشعب في المطالبة بحكومة مدنية انتفالية فقط، ولا يجب أن تقبل عطاء من لا يملك. نرجو أن يستغل الجميع الفرصة أحزاباً و حركات و تنظيمات سياسية ومدنية ويحسنوا التقدير والتدبير، وأن يتجنبوا منح المجلس العكسري فرصاً ليست من حقه حتى لا يتفرعن كما حدث مع النظام المخلوع، فهو رغم عدم شرعيته حكم 30 بوسائل كلها لا أخلاقية جعلت السودان واحداً من أكثر دول العالم هشاشة وفساداً وفقراً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وجوعاً وجهلاً وشعبه من أكثر الشعوب تعاسة، أرجو أن يتعظ الجميع ويواصل الشعب الصمود فعليه التعويل.