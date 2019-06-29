بين يديها !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وأعني بين يدي أحداث أيامنا هذه..
*ما مضى منها…وما هو آت ؛ كيوم غدٍ – الموعود – مثلاً..
*وما يهمنا منها الآن جانب واحد فقط…ولا نتعاطى معها من أي جوانب أخرى..
*وهو جانب إراقة الدماء ؛ فهي تسيل بركاً…وجداول..
*ويتبرأ منها الأمن…والشرطة…والدعم السريع ؛ أما الجيش فهو بعيد أصلاً..
*ونحن نصدق…من منطلق المؤمن صديق..
*والمؤمن هذا – أي مؤمن – لا يزال في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراماً..
*فهكذا حذرنا ديننا ؛ وحذرنا الـله نفسه…من نفسه..
*فقد فقال في محكم تنزيله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)..
*وأضاف (وغضب الـله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما)..
*وفي الحديث (لزوال الدنيا بما فيها أهون على الـله من قتل نفس بغير حق)..
*والغريب في الأمر أن الحجاج كان يعرف ذلكم كله..
*فقد كان حافظاً للقرآن…ودارساً للسنة…ومتعمقاً في الفقه…ومكثراً من الصلاة..
*ولكن أياً من ذلك لم يردعه عن سفك دماء الناس..
*بل كان يستسهله مثل استسهال القصابين إراقة دماء خرافهم…وأبقارهم… وجمالهم..
*فلما أوشك على الموت تبدت أمامه وجوه ضحاياه..
*وطفق يردد بوهن (مالي ودم فلان…مالي ودم فلان…مالي ودم سعيد بن جبير)..
*المهم إننا نصدق هؤلاء جميعاً حين ينفون إطلاق الرصاص..
*ولكن السؤال : من الذي يطلقه إذن؟…سيما و(أنهم) يفاخرون ببسط الأمن..
*بل ويجعلونه مقدماً على (الإطعام من جوع) ؛ بعكس كلام الـله..
*فهل ثمة جهة خارجة عن سيطرتهم؟ … أو لا يعرفونها؟…أولا يقدرون عليها؟..
*إذن فمردودٌ عليهم تباهيهم بالأمن – والأمان – في هذه الحالة..
*والزميل عروة كان قد تساءل : لماذا يسكت مجمع الفتوى عن هذا السفك للدماء؟..
*وهو الذي – حسب قوله -يفتي في كل كبيرة و(صغيرة)..
*بل ويفتي فيما هو دون ذلك بكثير…مما يُعد من صغائر الأمور قياساً لهذه (الكبيرة)..
*وهل هذا المجمع وحده هو الذي يسكت…ويصمت…و(يتبكَّم)؟..
*فكل (مجاميعنا) الدينية تفعل ذلك ؛ مجمع العلماء…ومجمع الفقه…ومجمع التصوف..
*فقد وجدوا (أسلافهم) على أمة…وهم على آثارهم مهتدون..
*بل ولماذا يسكت عبد الحي يوسف؟… (الصارخ) بدين الـله قبل مجزرة الاعتصام؟..
*وقد عاتبني الأخ الطيب مصطفى بشأنه… قبل فترة..
*قال إنه لا يرضى بسفك الدماء في غير حق…وعلي أن أتق الـله (في حقه)..
*ولكن جاءت مذبحة القيادة…وسالت الدماء أنهاراً ؛ وسكت..
*وظل ساكتاً إلى يومنا هذا….وسكت أنصار (نصرة الشريعة)..
*والغريبة – كغرابة أمر الحجاج – إنهم يعرفون حقيقة توصيف الساكت عن الحق..
*ويعلمون مدى مقت الـله لقتل الأنفس البريئة بغير حق..
*ومع ذلك لا تسمع لهم صوتاً إلا (بين يدي) كل ما لا يُغضب السلطان..
*و(الجزيرة مباشر) نقلت التظاهرات ؛ لحظة…بلحظة..
*فلم ير العالم حتى حجراً يحمله أحد المتظاهرين…دعك من التخريب..
*ورغم انتفاء حجة التخريب هذه فقد كان هناك (قتلى)..
*فأي (حجة) يمكن أن تنجي صاحبها – من القاتلين والساكتين – من عدالة السماء؟..
*عند الوقوف بين يديها؟!.
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