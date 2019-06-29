بين يديها !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وأعني بين يدي أحداث أيامنا هذه..

*ما مضى منها…وما هو آت ؛ كيوم غدٍ – الموعود – مثلاً..

*وما يهمنا منها الآن جانب واحد فقط…ولا نتعاطى معها من أي جوانب أخرى..

*وهو جانب إراقة الدماء ؛ فهي تسيل بركاً…وجداول..

*ويتبرأ منها الأمن…والشرطة…والدعم السريع ؛ أما الجيش فهو بعيد أصلاً..

*ونحن نصدق…من منطلق المؤمن صديق..

*والمؤمن هذا – أي مؤمن – لا يزال في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراماً..

*فهكذا حذرنا ديننا ؛ وحذرنا الـله نفسه…من نفسه..

*فقد فقال في محكم تنزيله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)..

*وأضاف (وغضب الـله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما)..

*وفي الحديث (لزوال الدنيا بما فيها أهون على الـله من قتل نفس بغير حق)..

*والغريب في الأمر أن الحجاج كان يعرف ذلكم كله..

*فقد كان حافظاً للقرآن…ودارساً للسنة…ومتعمقاً في الفقه…ومكثراً من الصلاة..

*ولكن أياً من ذلك لم يردعه عن سفك دماء الناس..

*بل كان يستسهله مثل استسهال القصابين إراقة دماء خرافهم…وأبقارهم… وجمالهم..

*فلما أوشك على الموت تبدت أمامه وجوه ضحاياه..

*وطفق يردد بوهن (مالي ودم فلان…مالي ودم فلان…مالي ودم سعيد بن جبير)..

*المهم إننا نصدق هؤلاء جميعاً حين ينفون إطلاق الرصاص..

*ولكن السؤال : من الذي يطلقه إذن؟…سيما و(أنهم) يفاخرون ببسط الأمن..

*بل ويجعلونه مقدماً على (الإطعام من جوع) ؛ بعكس كلام الـله..

*فهل ثمة جهة خارجة عن سيطرتهم؟ … أو لا يعرفونها؟…أولا يقدرون عليها؟..

*إذن فمردودٌ عليهم تباهيهم بالأمن – والأمان – في هذه الحالة..

*والزميل عروة كان قد تساءل : لماذا يسكت مجمع الفتوى عن هذا السفك للدماء؟..

*وهو الذي – حسب قوله -يفتي في كل كبيرة و(صغيرة)..

*بل ويفتي فيما هو دون ذلك بكثير…مما يُعد من صغائر الأمور قياساً لهذه (الكبيرة)..

*وهل هذا المجمع وحده هو الذي يسكت…ويصمت…و(يتبكَّم)؟..

*فكل (مجاميعنا) الدينية تفعل ذلك ؛ مجمع العلماء…ومجمع الفقه…ومجمع التصوف..

*فقد وجدوا (أسلافهم) على أمة…وهم على آثارهم مهتدون..

*بل ولماذا يسكت عبد الحي يوسف؟… (الصارخ) بدين الـله قبل مجزرة الاعتصام؟..

*وقد عاتبني الأخ الطيب مصطفى بشأنه… قبل فترة..

*قال إنه لا يرضى بسفك الدماء في غير حق…وعلي أن أتق الـله (في حقه)..

*ولكن جاءت مذبحة القيادة…وسالت الدماء أنهاراً ؛ وسكت..

*وظل ساكتاً إلى يومنا هذا….وسكت أنصار (نصرة الشريعة)..

*والغريبة – كغرابة أمر الحجاج – إنهم يعرفون حقيقة توصيف الساكت عن الحق..

*ويعلمون مدى مقت الـله لقتل الأنفس البريئة بغير حق..

*ومع ذلك لا تسمع لهم صوتاً إلا (بين يدي) كل ما لا يُغضب السلطان..

*و(الجزيرة مباشر) نقلت التظاهرات ؛ لحظة…بلحظة..

*فلم ير العالم حتى حجراً يحمله أحد المتظاهرين…دعك من التخريب..

*ورغم انتفاء حجة التخريب هذه فقد كان هناك (قتلى)..

*فأي (حجة) يمكن أن تنجي صاحبها – من القاتلين والساكتين – من عدالة السماء؟..

*عند الوقوف بين يديها؟!.