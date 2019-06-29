الخارجية واليونسيف يدرسان خطة خاصة بحماية الطفولة بالسودان

ترأس وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب اليوم السبت اجتماع اللجنة الفنية لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين السودان والأمم المتحدة لحماية الاطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة بحضور د. سعاد عبد العال الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة وممثلي الهيئات الحكومية ذات الصلة بجانب ممثل منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف).

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وتطرق الاجتماع بحسب سونا – إلى الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأطفال والتصدي لأي انشغالات بشأن انتهاك حقوق الاطفال. ورحب الاجتماع بتعاون السودان الوثيق مع الأمم المتحدة خاصة التعاون القائم مع اليونسيف، مشيدا بما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة والتي أدت إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تجند الأطفال.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة التعاون مع اليونسيف في الفترة المقبلة استنادا على الموضوعية والشفافية توطئة لتوضيح الحقائق وتفنيد أي ادعاءات تتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات بالسودان.

وأكد الاجتماع التزام السودان بالمواثيق الدولية في مجال حماية الاطفال والعمل على إكمال الخطة الخاصة بتحصين الاطفال ونقل التجربة السودانية للدول المعنية في الجوار خاصة جنوب السودان وإفريقيا الوسطى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)