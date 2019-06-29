جنوب دارفور تدعم (65) أسرة تضررت جراء السيول بجبل مرة

وجهت حكومة ولاية جنوب دارفور المنظمات والجهات المختصة بالشأن الإنسانى بتقديم المساعدات لـ(65) أسرة تأثرت جراء السيول والأمطار بشرق جبل مرة. وقال جمال يوسف مفوض العون الإنسانى بالولاية بحسب (smc) إن هناك تنسيق تم بينهم والمنظمات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم للأسر المتأثرة بقرى العودة الطوعية بمنطقة ليبة بمحلية شرق جبل مرة ، مشيراً إلى أنه تم تقييم الوضع والاحتياجات من قبل الجهات المختصة. Advertisements وطالب يوسف المواطنين بمنطقة شرق جبل مرة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى السيول والأمطار خلال فصل الخريف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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