والي الخرطوم يطالب المواطنين بدفع العوائد

أكد الفريق ركن أحمد عابدون والي ولاية الخرطوم ببسط الأمن و الاستقرار بولاية الخرطوم. ووعد والي الخرطوم خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم السبت بمنطقة مايو بمحلية جبل أولياء وعد بتخطيط كل المناطق العشوائية و تنظيم القري بالمحلية داعياً المواطنين بالاستمرار في دفع رسوم العوائد التي كانت تدفع خلال الفترة الماضية وأضاف بحسب سونا – أنه سيتم تقديم الخدمات و التنمية من هذه الرسوم بالمحلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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