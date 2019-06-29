هيئة التوافق الوطني تُجيز مقترح وثيقة ترتيبات الفترة الانتقالية

أجازت الهيئة القومية للتوافق الوطني مقترح وثيقة ترتيبات الفترة الانتقالية، توطئة لتقديمها لكافة القوى السياسية والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في أقرب وقت ممكن .

وقال رئيس الهيئة بروفسير مدثر عبد الرحيم الطيب في تصريح صحفي اليوم (السبت) إن الفكرة الأساسية للمبادرة تقوم على أن السنوات القادمة هي فترة تأسيسية انتقالية توافقية لتحقيق النهضة لنقل السلطة إلى هيئة منتخبة تحمل أهدافاً عديدة .

وأكد أن الهدف الأساسي هو إنتاج مسودة الدستور الذي يؤسس ويحمي الرؤية الوطنية ومنظومة القيم والمبادئ والمرتكزات عبر لجنة قومية يتم الاتفاق عليها، على أن يجاز عبر البرلمان المنتخب وتنظيم ندوات وطنية للتوافق حول مستقبل نظام الحكم ونوع الممارسة الديمقراطية المبتغاة، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج عمل الفترة الانتقالية يتطلب معالجة الفراغ الدستوري بتكوين مجلسي السيادة والتشريعي ومجلس الوزراء يعقب ذلك تنفيذ مهام الفترة الانتقالية .

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وقال بروفيسور مدثر بحسب الصيحة الآن – إن الوثيقة تشتمل على مهام المجالس الثلاثة في الفترة الانتقالية، وتكوين لجنة قومية مستقلة للتحقيق في أحداث 29 رمضان، وتقديم نتائج ذلك التحقيق إلى الرأي العام، بجانب تشكيل مفوضية مكافحة الفساد ومفوضية رد المظالم وإنشاء الآليات والإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوثيقة حددت أيضاً مهام المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي .

وأكد أن الهيئة تضم عدداً من أصحاب المبادرات الوطنية، مشيراً إلى انضمام الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل النائب الأول ووزير الدفاع القائد العام لقوات الشعب المسلحة الأسبق وبروفيسور علي شمو وبروفيسور محمد سليمان أبوصالح إضافة إلى عدد من أصحاب المبادرات من الشخصيات القومية الأخرى .

ووجه الدعوة إلى أصحاب المبادرات الذين التحقوا بالهيئة والذين لم يلتحقوا بها إلى المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم بعد غدٍ الإثنين بوكالة السودان للأنباء من أجل مزيدٍ من التنسيق ومناقشة خطة الهيئة للتحرك في الفترة الحالية والفترة المقبلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)