أحزاب “نداء السودان” ترفض المُشاركة في موكب 30 يونيو

عَقَدَت أحزاب نداء السودان الأربعاء الماضي، لقاءً بدار حزب التحالُف السوداني بالخرطوم تمّ التّداوُل خلاله حول الدعوة المُقدّمَة من قِوى إعلان الحُرية والتّغيير لموكب 30 يونيو.

وقال قياديٌّ بأحزاب نداء السودان خلال الاجتماع حسب الصيحة نقلا عن (أس. أم. سي) أمس، إنّ الدعوة للمَوكب لا تَعنيهم في شَئٍ وتمثل الحزب الشيوعي لوحده وذراعه النقابي تجمُّع المهنيين.

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وأكّد مُتحدِّثون في اللقاء، أنّهم ضد التصعيد المُقترح، وأنّه سيزيد من الأزمَـــــة والاحتقَـــــان، ويعمل على تعقيد المَوقف القائم بالبلاد، في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن حُلُولٍ، كما أعلن حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي رفضهم للتصعيد والمُشاركة في المَوكب، ونفى أن يكون جُزءاً منه.

وفي سياقٍ قريبٍ، أفادت المصادر بأنّ الحزب الشيوعي السوداني يتصدّر الحملة لوحده لزيادة أزمة البلاد عبر تجمُّع المهنيين، حيث بدأ تجمُّع المُعلِّمين الديمقراطيين الحَملة لإفشال العام الدراسي من خلال الدعوة للتظاهُر والإضراب، وتبنى المعلمون المُنتمون للحزب الشيوعي تنفيذ خُطة في هذا المسار خلال الأيام المُقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)