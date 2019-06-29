“الأمة القومي” يُطالب “العسكري” بالتجاوُب مع المُبادرة “الآفروأثيوبية”

دَعَا حزب الأمة القومي، المجلس العسكري للتّجاوُب مع المُبادرة “الآفروأثيوبية”، وطالبه للالتزام بكفالة الحُريات العامة، أُسوةً بالتزام قِوى الحُرية والتّغيير بسلمية التعبير عن الحِرَاك الوطني.

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وقَالَ حزب الأمة القومي في بيانٍ بحسب ما نقلته صحيفة (الصيحة) : “قدّم الأشقاء مُبادرة آفروأثيوبية سَوف تفتح الطريق للوفاق الوطني نحو تأسيس الفترة الانتقالية”، وجَدّدَ الحزب تَرحيبه بالمُبادرة، وتَعَهّد بالعمل على تَنسيق المَواقف الوطنية نحوها مع حلفائه في نداء السودان بما فيهم الجبهة الثورية وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، وأعلن أنّ “الأمة القومي” بصدد تَقديم اقتراحات مُحدّدة للمُساعدة على سد الثغرات الموجودة في المُبادرة، وناشد الأمة القومي، قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، بالتجاوُب مع المُبادرة “الآفروأثيوبية”.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الأمة القومة تراجُعه عن موقفه المُعلن بشأن مليونية (30 يونيو)، ودَعَا جماهير حزبه والمُواطنين كَافّة للمُشاركة في المواكب باعتبارها تَعبيراً جَماعياً لإدانة انقلاب 30 يونيو 1989م، وطَالَبَ بالتركيز على الدرس المُستفاد من تجربة الانقلاب ونظَامه ووصفه بالفساد حتى لا يتكرّر، وقال الحزب في البيان: “نفياً للشُّبهات حَول حِراك يَوم 30 يونيو المُقبل، فإنّ حزبنا يَدعو المُواطنين كَافّة للمُشاركة فيه”، وحَذّرَ من استخدام العُنف ضد حِراك المُواطنين السَّلمي، وأعلن حزب الأمة القومي، عن ليلةٍ سياسيةٍ كبُرى غداً الأحد 30 يونيو بدار الأمة، تُشارك فيها القِوى السِّياسيَّة كَافّة لبيان كتاب النّظام المخلوع الأســـــود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)