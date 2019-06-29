خطة لتطوير حزام الصمغ العربي بشمال كردفان

كشفت ولاية شمال كردفان عن خطة لتطوير حزام الصمغ العربي ومكافحة الزحف الصحراوي، في وقت أعلنت فيه عن إستهدافها زراعة (2) مليون شجرة هشاب في الموسم الحالي .

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وقال طارق أمين أبو البشر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح بحسب (smc) إن الولاية بدأت الإستعدادات المبكرة لعمليات جمع البذور وبداية التشجير، مبيناً أنه تم جمع ما يُقارب (52) طن من بذور أشجار الهشاب، مشيراً إلى زراعة (20) الف فدان داخل الغابات المحجوزة، بجانب زراعة مليون فدان بداخل المشاتل الحكومية.

ولفت أبوالبشر إلى أن الولاية قامت بترغيب المزارعين في زراعة الأشجار الغابية المُثمرة داخل المنازل بالشراكة مع المجتمعات، كاشفاً عن تقديم معينات زراعية مثل التقاوي لزراعة أكبر مساحات ممكنة من أشجار الصمغ العربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)