بدء تسليم جوازات حجاج الخرطوم لشرطة جوازات الحج والعمرة

سلمت الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم صباح اليوم (السبت) جوازات حجاج الولاية الذين أكملوا إجراءاتهم بالمراكز لشرطة جوازات الحج والعمرة الاتحادية .

وأكدت الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية أن الإجراءات بمراكز تكملة الإجراءات بالمحليات تسير وفق الخطة المرسومة حيث تشهد جميع المراكز إقبالاً متواصلاً من الحجاج لإكمال الإجراءات.

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وكشف علي إبراهيم الحدقنو مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم،بحسب الصيحة الآن – عن بداية إدخال جوازات حجاج الولاية لغرفة الجوازات المركزية، وقال إن الولاية عبر مراكز تكملة الإجراءات بالمحليات استلمت اكثر من ٦٠٪ من جوازات الحجاج، مشيراً إلى أن حصة الولاية تبلغ ٦٣٨٤ حاجاً وحاجة، وأوضح أن الترتيبات تسير بصورة طيبة دون مشاكل أو معوقات .

من جانبه أكد عميد شرطة مزمل منوفلي الشيخ مدير جوازات الحج والعمرة أنه تم فحص الجوازات وبدأ استلامها، وقال سيكتمل استلام جوازات ولاية الخرطوم خلال هذا الأسبوع وكل جوازات الولايات، وقال إن الحصة بلغت ٣٢ ألف حاج وزعت على كل الولايات وطمأن أن الإدارات بالمركز والولايات جاهزة لإكمال إجراءات حج العام ١٤٤٠هجريه، مشيراً إلى توزيع قوة الجوازات على مراكز تكملة الإجراءات بالولاية لاختيار الضوابط الهجرية والشرعية وإكمال إجراءات تسديد الرسوم وإجراءات منح التأشيرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)